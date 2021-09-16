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المتحف القومى للحضارة: تخصيص دورات تدريبية للطلاب فى مجالى الآثار والترميم

الخميس، 16 سبتمبر 2021 10:44 م
المتحف القومى للحضارة: تخصيص دورات تدريبية للطلاب فى مجالى الآثار والترميم المتحف القومى
كتب أحمد عرفة

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قال سيد أبو الفضل، المتحدث باسم المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، إن المتحف خصص دورات للطلاب، حيث إن هناك جزء خاص بطلبة الجامعة، ويتم عمل دوارات صيفية لطلاب الجامعة من خلال برنامج تدريبى خاص لطلاب الجامعة في تخصصات الترميم والآثار .

وأضاف المتحدث باسم المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المتحف يقوم بتعريف الطلاب بطرق التعامل مع مستنسخات وأجهزة خاصة بالترميم، ويتم عمل هذه الدورات من خلال مخاطبات من الجامعات المصرية.

وأوضح المتحدث باسم المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، أن هناك زيارات لمسئولين دوليين للمتحف، ويتم عمل عرض الليلة، حيث تم تخصيص يوم لطلاب المدارس ويوم خاص لذوى الاحتياجات الخاصة ويوم لأبناء العاملين.

 

 


سيد أبو الفضل

المتحف القومى

الفسطاط

اكسترا نيوز

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