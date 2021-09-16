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القبض على صاحب مخزن بحوزته كميات من المنظفات مجهولة المصدر فى البساتين

الخميس، 16 سبتمبر 2021 12:12 م
القبض على صاحب مخزن بحوزته كميات من المنظفات مجهولة المصدر فى البساتين منظفات مجهولة المصدر - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مخزن بحوزته كميات من المنظفات مجهولة المصدر في منطقة البساتين، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط (7300 كيس مسحوق غسيل أنواع مختلفة – 15000 عبوة شامبو للشعر – 4320 قطعة صابون – 600 عبوة "ملمع أخشاب" وجميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على مصدرها) بحوزة (المسئول عن مخزن منظفات صناعية كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة)، وذلك لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وحيازته كميات كبيرة من المنظفات الصناعية مجهولة المصدر، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


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