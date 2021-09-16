اليوم السابع
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العثور على جثة شاب بأحد شوارع أوسيم.. والتحريات: جرعة مخدرات وراء وفاته

الخميس، 16 سبتمبر 2021 12:28 م
العثور على جثة شاب بأحد شوارع أوسيم.. والتحريات: جرعة مخدرات وراء وفاته سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة شاب ملقاة بجانب أحد الطرق فى أوسيم، وأشارت التحريات الأولية إلى أن تعاطيه جرعة مخدرات زائدة أدت إلى وفاته، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب ملقاة بجانب طريق في أوسيم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب لا توجد به أي إصابات ظاهرية، وأشارت التحريات الأولية إلى مفارقته الحياة، نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات وفاته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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