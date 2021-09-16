الطب الشرعى يعد تقريرا حول جثمان فتاة سقطت من الطابق السادس بأحد المولات

كتب محمد إبراهيم

يعكف أطباء الطب الشرعى، على فحص ومناظرة جثمان "فتاة المول المنتحرة"، لتوقيع وإعداد تقرير الصفة التشريحية عليها لبيان أسباب الوفاة.

ومن المقرر أن يقوم الأطباء الشرعيين بفحص الجثة ظاهريا وتصويرها فوتوغرافيا، ثم إعداد الصفة التشريحية للمجنى عليها للحصول على العينات لتحليلها كميائيا لبيان سبب الوفاة.

ويكثف رجال المباحث بالقاهرة جهودهم لكشف الملابسات والأسباب التى دفعت فتاة في العقد الثالث من عمرها إلى السقوط من الطابق السادس بأحد المولات الشهيرة في مدينة نصر.

وكان قسم شرطة مدينة نصر، تلقى بلاغا يفيد بسقوط فتاة من الطابق السادس بمول شهير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

ومن خلال الفحص تبين العثور على جثة فتاة فى بداية العقد الثالث من عمرها، ومقيمة بحى الزهور بمدينة نصر، بها كسور وكدمات متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان، للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.