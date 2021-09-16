اليوم السابع
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الخميس، 16 سبتمبر 2021 11:22 م
أكرم القصاص
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الرئيس التونسى يقرر تشكيل لجنة للوقوف على احتياجات المدارس والطلاب

الخميس، 16 سبتمبر 2021 11:02 م
الرئيس التونسى يقرر تشكيل لجنة للوقوف على احتياجات المدارس والطلاب قيس سعيد الرئيس التونسي
تونس /أ ش أ/

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قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، تشكيل لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية التونسية ووزارات التربية والشؤون الاجتماعية والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية التى خصّصت مبلغ 50 مليون دينار لمدّ يد العون للتلاميذ المعوزين والقيام بالأعمال المستعجلة المتعلّقة بعدد من المدارس والمعاهد التى لا تزال تشكو نقصا فى الأساسيات اللازمة للدراسة.

 

جاء ذلك خلال استقباله، فتحى السلاوتي، وزير التربية التونسى بقصر قرطاج الرئاسي.

 

وشدّد سعيد، على ضرورة العمل فى إطار من الشفافية الكاملة والتصدّى لكلّ محاولات الابتزاز أو السطو على أى "مليم" من المبلغ المرصود لتحسين أحوال الطلاب المعوزين.

 


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