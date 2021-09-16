اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 سبتمبر 2021 08:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الحكومة الجزائرية تحصل على ثقة البرلمان بموافقة 318 نائبا ومعارضة 65 آخرين

الخميس، 16 سبتمبر 2021 06:32 م
الحكومة الجزائرية تحصل على ثقة البرلمان بموافقة 318 نائبا ومعارضة 65 آخرين برلمان الجزائر
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصلت الحكومة الجزائرية الجديدة على ثقة البرلمان بموافقة 318 نائبا ومعارضة 65 نائبا لخطة عملها، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

 

وكانت الحكومة الجزائرية قررت تقديم تعويضات لجميع الفلاحين المتضررين من حرائق الغابات الأخيرة التي اندلعت في ولايات عدة بالبلاد بحسب نقيب الفلاحين.

 

وحسب صحيفة النهار الجزائرية، قال الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين في الجزائر، محمد عليوي، إنه أجرى عدة اتصالات مع مسؤولين في الدولة، يتقدمهم الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، من أجل معرفة قرارات الحكومة بخصوص الحرائق التي أتلفت محاصيل الفلاحين، فكان رده يكمن في تقديم المساعدة لكافة المتضررين.

 

وأوضح نقيب الفلاحين، أن السلطات ستستعين بالصندوق الوطني للكوارث الطبيعية من أجل تقديم تعويضات للمتضررين من دون الحاجة إلى تقديم ملف التأمين للمحصول "التعويض سيشمل المؤمّنين وغير المؤمّنين لمحاصيلهم وأراضيهم الفلاحية".

الحكومه الجزائريه

الجزائر

البرلمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة