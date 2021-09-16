التضامن: انتظام صرف مساعدات المستفيدين من تكافل وكرامة لشهر سبتمبر

كتب مدحت وهبة

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة" عن شهر سبتمبر الجارى حيث اشارت الى انتظام الصرف اليوم الخميس ، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

كانت وزارة التضامن الاجتماعىُ بقد قررت دخول فئات جديدة من الأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج الدعم النقدي " كرامة " منهم 30 ألف من كبار السن و26 ألف من ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث سيتم صرف مساعدات نقدية لهذه الفئات في إطار تنفيذ الوزارة برامج الحماية الاجتماعية لمستحقي الدعم النقدي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بوجود آليات لمساعدة هذه الفئات، خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، وتضرر بعض الأسر من أزمة كورونا.

يأتى ذلك فى الوقت الذى اكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، سواء من خلال برامج الدعم النقدي أو من خلال تمويل المشروعات الصغيرة للفئات القادرة على العمل في إطار الحرص على تمكينهم اقتصاديا بجانب أيضا توفير فرص عمل لأبناء الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي أو أبناء الأسر التي تقدمت ولم تحصل على دعم نقدى لعدم انطباق الشروط وذلك ضمن برنامج فرصة " لافتة الى أن عدد الأسر التي على الدعم النقدي حاليا يصل الى 3 ملايين و860 ألف أسرة حتى الآن