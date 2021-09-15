التضامن: انتظام صرف مساعدات المستفيدين من تكافل وكرامة لشهر سبتمبر

كتب مدحت وهبة

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى، صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة" عن شهر سبتمبر الجارى، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، دخول فئات جديدة من الأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج الدعم النقدى "كرامة " منهم 30 ألفا من كبار السن و26 ألفا من ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث سيتم صرف مساعدات نقدية لهذه الفئات فى إطار تنفيذ الوزارة برامج الحماية الاجتماعية لمستحقى الدعم النقدي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بوجود آليات لمساعدة هذه الفئات، خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، وتضرر بعض الأسر من أزمة كورونا.

وأضافت الوزيرة، أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، سواء من خلال برامج الدعم النقدى أو من خلال تمويل المشروعات الصغيرة للفئات القادرة على العمل فى إطار الحرص على تمكينهم اقتصاديا بجانب أيضا توفير فرص عمل لأبناء الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى أو أبناء الأسر التى تقدمت ولم تحصل على دعم نقدى لعدم انطباق الشروط وذلك ضمن برنامج فرصة "، لافتة إلى أن عدد الأسر التى على الدعم النقدى حاليا يصل الى 3 ملايين و860 ألف أسرة حتى الآن.