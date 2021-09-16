البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية للبنك التجارى و"المصرية للاتصالات"

كتب ـ هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع عامر جروب إلى 220.988 مليون شهادة، البنك التجارى الدولى إلى 186.152 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 169.647 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية إلى 122.907 مليون شهادة.

فيما استقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 483.314 مليون شهادة، شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 366.401 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 223.527 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 219.921 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ شركة حديد عز عند 77.546 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية-دومتي عند 61.240 مليون شهادة، شركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين عند 5.394 مليون سهم، ليسيكو مصر عند 1.981 مليون سهم.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 726.325 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 423.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.6 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.15% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 35.32%، والعرب على 4.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.21% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.78%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 37.3 مليون جنييه، 11.3 مليون جنيه، 146.2 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 128 مليون جنيه، 65.8 مليون جنيه، 931.8 ألف جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.37% ليصل إلى مستوى 10996 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2434 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 13501 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 4291 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 2866 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 3866 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.48% ليغلق عند مستوى 4202 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1098 نقطة.

وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 66 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.