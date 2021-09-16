الإذن لـ42 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظ 21 منهم بـ"المصرية"

كتب إبراهيم قاسم

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الخميس قرار الإذن لـ 21 شخص بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وقرار آخر بالإذن لـ21 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وحمل القرار الأول رقم 1504 لسنة 2021 وذلك بالإذن لـ 21 شخص بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وحمل القرار الثاني رقم 1505 لسنة 2021 وذلك بالإذن لـ 21 شخص بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

صدرت القرارات بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير، في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.



قرار وزارة الداخلية



قرار وزارة الداخلية



قرار وزارة الداخلية