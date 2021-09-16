الأوقاف تعلن أسماء المستحقين للدخول للتصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي، أسماء من لهم حق التصفية النهائية لدخول المسابقة العالمية للقرآن الكريم، المقرر إقامتها خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة أسماء المستحقين دخول التصفية النهائية على النحو التالى:

الفرع الأول : حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة من أصحاب الصوت الحسن ( بالترتيل ) :

1. ماهر محمد عبد النبي فرماوي الجيــزة

2. سارة أيمن أحمد موسى الدقهلية

3. عبد الله علي محمد محمد الشرقية

4. ولاء محمد حسن شكر الغربية

5. إيمان جمال فاروق حسن الشرقية

6. مصطفى محمد السيد قابيل القاهرة

الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة :

1. محمد أحمد حسن عبد الحليم الإسكندرية

2. نادي سعد جابر محمد بني سويف

3. زينب علي محمد أحمد بني سويف

4. أسماء عادل سيد أحمد محمد كفر الشيخ

5. أحمد محمد محمد علي السيد الدقهلية

6. أميرة أحمد عبد الوهاب محمد القليوبية

7. أحمد عبد اللاه رشدي عبد اللاه البحيرة

8. عبد الرحمن مهدي جمال أحمد المنوفية

الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة:

1. شيرين محمد عبد الله أمين الجيزة

2. أحمد تامر ممدوح محمد صبري الشرقية

3. مصطفى السيد نصر عبد السلام البحيرة

4. عمار سامح محمد عبد الوهاب البحيرة

5. رو ميساء أحمد ابراهيم عبد العاطي البحيرة

6. هاجر حمادة محمد سليمان كفر الشيخ

فرع الأئمة: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره :

1. أيمن منصور عبد العزيز الجيزة

2. أحمد مهدي مصطفى مهدي المنوفية

3. محمد حسن عبدالعظيم حسن القاهرة

4. أحمد عبد الوكيل عبد الوهاب عبد الصمد الإسكندرية

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن التصفية النهائية لدخول المسابقة العالمية للقرآن الكريم، ستكون بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، بمدينة 6 أكتوبر، وذلك يوم السبت الموافق 2 أكتوبر المقبل: (الفرع الأول وفرع الأئمة)، والأحد الموافق 3 أكتوبر المقبل: (الفرع الثالث والفرع الرابع).

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اعتمد مبلغ مليون جنيه جوائز للمسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، والمقرر إقامتها خلال شهر ديسمبر 2021م، فى إطار ريادة مصر فى خدمة القرآن الكريم.