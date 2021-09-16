اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 سبتمبر 2021 02:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

اتحاد المهن الطبية: 160 مليون جنيه إعانات كورونا للأعضاء منذ بداية الجائحة

الخميس، 16 سبتمبر 2021 01:46 م
اتحاد المهن الطبية: 160 مليون جنيه إعانات كورونا للأعضاء منذ بداية الجائحة الدكتور أبو بكر القاضى أمين الصندوق المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية،
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أبو بكر القاضى أمين الصندوق المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إن إجمالى إعانات كورونا التى تم صرفها لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين" منذ بداية الجائحة بلغت نحو 160 مليون جنيه.

وأوضح القاضى، فى بيان، اليوم، الخميس، أن تلك الإعانات موزعة على إعانات الوفاة التى تُصرف لأسر  شهداء كورونا بقيمة: 8 ملايين و530 ألفا و738 جنيها، وإعانات "عزل منزلى" بقيمة: 2 مليون و956 ألفا و458 جنيها، وإعانات الإصابة بكورونا بقيمة: 148 مليونا و558 ألفا و511 جنيها، لافتا إلى توقف صرف إعانات الإصابة اعتباراً من الأول من نوفمبر 2020 لارتفاع حد الصرف بصندوق الإعانات.

وأشار أمين الصندوق المساعد إلى استمرار صرف الاتحاد لإعانة الوفيات لأسر شهداء كورونا، بالإضافة إلى إعفائهم من سداد اشتراكات المشروع العلاجى، فضلا عن تحسين خدمات المشروع من خلال التعاقد مع مستشفيات للعزل لتقديم الرعاية للأطقم الطبية من أعضاء المهن الطبية، من تحاليل أو إشعات أو عنايات مركزة بأجهزة التنفس أو عمليات وغيرها، لافتا إلى حرص المجلس على فتح تجديد الاشتراك في مشروع العلاج خلال العام الماضى لفترات استثنائية لإتاحة الفرصة لأعداد أكبر من الأعضاء بالاستفادة من خدمات المشروع.

ويتم صرف إعانات الوفاة إثر الإصابة بكورونا لأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، بموجب تقديم: الأشعة، تحاليل إثبات الإصابة، تقرير طبى صادر من المستشفى، إعلام الوراثة، شهاة الوفاة، وحسابات بنكية للمستحقين.


المهن الطبيه

اتحاد المهن الطبيه

اتحاد المهن الطبية

اعانات كورونا

اعانات اتحاد المهن الطبية

اعانات شهداء كورونا

اتحاد نقابات المهن الطبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اتحاد المهن الطبية: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعيد دور العمل النقابى

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 01:56 م

8 قوانين على طاولة لجنة الصحة بمجلس النواب.. مطالب بتعديل قوانين مزاولة مهنة الصيدلة و"العلاج الطبيعى" والتمريض.. إعداد مشروعات لتغليظ عقوبة غش الدواء وتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية والتراخيص

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 09:00 م

القانون يعفى أموال صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية من الضرائب.. تفاصيل

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 12:00 م

أمين اتحاد المهن الطبية: لا تعارض بين التطعيم بلقاح كورونا وبنج الأسنان

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 12:26 م

7 معلومات عن مفردات مرتب الأطباء الخاضعين لقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

الأحد، 29 أغسطس 2021 03:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة