إحالة إمام وخطيب بأوقاف المنصورة للجنايات لاعترافه بالتعدى على طفلة

قرر المستشار علاء السعدنى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، إحالة أمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية إلى محكمة الجنايات بعد اعترافه بالتعدى على طفلة 11 عاما بقرية بمنشأة البدوى مركز طلخا بمحافظة الدقهلية مستغلا وجود الطفلة بمنزله لحفظ القرآن الكريم.

ترجع الواقعة عندما تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد أحمد الجميلى، مأمور مركز شرطة طلخا بتقدم "س" ببلاغ رقم 10565 لسنة 2021 جنح مركز طلخا تتهم فيه "س" 39 سنة أمام وخطيب ومدرس بالأوقاف، مقيم بنفس القرية واتهامه بالتعدى على ابنتها "ج" 11 سنة.

وقد اعترف المتهم باعترافات تفصيلية أمام أسامة خليل، وكيل نيابة مركز طلخا، وأمانة سر محمد موسى وبإشراف حسن شطا مدير النيابة بعد مواجهته بأقوال الطفلة ووصفها وصفا دقيقا لمحتويات غرفة نومه الذى أكد المتهم بأنها بالفعل هى وصف غرفة النوم.

وقد وجهت النيابة للمتهم تهمة هتك عرض المجنى عليها التى لم تبلغ 12 عاما، وقد أكد تقرير الطب الشرعى، وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة.