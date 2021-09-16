اليوم السابع
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أمن الجيزة يجرى تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل فى بولاق

الخميس، 16 سبتمبر 2021 09:13 ص
أمن الجيزة يجرى تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل فى بولاق قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة ربة منزل داخل مسكنها في بولاق الدكرور، وجاري إجراء التحريات لكشف ملابسات وفاتها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل، لا توجد بها أي إصابات ظاهرية، وتبين من خلال المعاينة عدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة.

أشارت التحريات أن المتوفية تقيم بمفردها، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات وفاتها، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 


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