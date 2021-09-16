أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس

كتب: سماح حمدى

ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 16-9-2021، أمام الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.42 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.74 ريال سعودى.

أما عن أسعار العملات فى مصر فشهدت اليوم، تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والارتفاع، أمام الجنيه المصرى ببداية التعاملات الصباحية بكافة البنوك العاملة فى مصر، حيث استقر سعر الدولار عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع. كما ثبت سعر صرف الدينار الكويتى عند سعر 49.37 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع، بينما تباين سعر صرف اليورو، مسجلا 18.43 للشراء، 18.60 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.45 للشراء، 18.59 جنيه للبيع. وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى. سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 4.42 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.18 ريال سعودي.

سجل 1 دولار كندي نحو 2.97 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.74 ريال سعودي .

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.47 ريال سعودي.

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 215.25 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى: