اليوم السابع
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أسعار الذهب تتراجع بشكل طفيف وعيار 21 يسجل 781 جنيها للجرام

الخميس، 16 سبتمبر 2021 01:30 م
أسعار الذهب تتراجع بشكل طفيف وعيار 21 يسجل 781 جنيها للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس تراجعا بقيمة جنيهين وذلك مع انخفاض السعر العالمي للمعدن الأصفر إلي مستويات دون 1780 دولار، وذلك في التداولات الفورية الآن في البورصات العالمية.
 
وسجل الذهب عيار 18 سعر 669 جنيها للجرام وعيار 24 سجل 892 جنيها وعيار 21 بسعر 781 جنيهاً والجنيه الذهب سجل 6248 جنيها أونصة الذهب 1778 دولار.
 
ومن المقرر اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021، إعلان التغير فى التوظيف ومعدل البطالة فى استراليا وكذلك الكشف عن مبيعات التجزئة الأمريكية وإعلان المؤشر التصنيعى فى فيلادلفيا وإعانات البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة الأمريكية.
 
سعر الذهب في مصر يتحرك في قناة سعرية تتراوح بين 781 إلى 785 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولاً فى مصر، وذلك بدون إضافة مصنعية للذهب.
 
 

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