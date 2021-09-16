أسامة الأزهرى: الدين الإسلامى يرسخ ويؤصل لحرية الاعتقاد واحترام شعائر الغير

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن الدين الإسلامي يرسخ لحرية الاعتقاد، مشيراً إلى أنه ليس من سلطة كائن من كان أن يجبر أحدا على معتقد بعينه، وتابع: "الإسلام يؤصل ويرسخ لعقل المسلم في حرية الاعتقاد.. وليس من سلطة أحد أن يكره أحد على معتقد بعينه".

وروى "الأزهرى"، خلال حواره ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر قناة dmc، قوله تعالى: " لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"، مشدداً على أن هناك آيات قرآنية كثيرة تتحدث عن حرية الاعتقاد وحساب الجميع عند الله عز وجل.

ولفت "الأزهرى"، إلى أن حرية المعتقد أحد ثوابت الدين الإسلامي ، مضيفاً: "حرية الاعتقاد واحترام شعائر الأديان.. ووفق الدستور حرية الأديان مطلقة منذ 1920 وهى ليست فكرة سنناقشها اليوم بل نوقشت منذ أكثر من 100 سنة".

وفى سياق آخر قال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن قصة حياة رجل الأعمال الراحل محمود العربى، مليئة بالقيم والأخلاق والإنسانية والنجاح، وتابع:"مسيرة فاخرة مليئة بالقيم والإنسانية والابتكار والإبداع والنجاحات الكبرى فهو نموذج مصري أصيل"، مشيراً إلى أن شخصية الراحل محمود العربى، تستحق دراسات متشعبة واستخلاص نموذج حياته لكى يقتدى به الناس، وتابع: "كان رجلا عظيما ونموذجا مشرفا".

وسرد "الأزهرى"، بعض القصص الواردة في السيرة الذاتية للراحل محمود العربى، والتي تبرز اهتمامه بالتجارة منذ أن كان عمره 5 سنوات، وصولاً إلى تبينه دخول التكنولوجيا الحديثة لمصر من خلال المنتجات التي تخرج من مصانعه، مشيراً إلى أن شقيق محمود العربى هو الذى شجعه منذ صغره على التجارة، وتابع: "وهذا يدعونا إلى أن نقول لا تقتلوا المواهب.. بل شجعوا أطفالكم على يحبونه".