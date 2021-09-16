أجهزة الأمن تكشف ملابسات حادث تصادم بحلوان بعد تداول فيديو على فيس بوك

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن حادث تصادم بحلوان، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن حادث تصادم بحلوان بالقاهرة، وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى حضر لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة (صاحب محل ملابس – مقيم بدائرة القسم) تضرر من قائد سيارة "لا يعلم بيانتها" للاصطدام به وإحداث إصابته بكسر باليد اليمنى حال سيره أمام العقار سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد السيارة (ملك أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة (زوجة مالك السيارة المشار إليه "ربة منزل – مقيمة بذات العنوان")، وباستدعاء الأخيرة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت بقيامها بتوصيل المجنى عليه لإحدى المستشفيات بحلوان عقب حدوث الواقعة إلا أنه انصرف من تلقاء نفسه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.