يديعوت أحرونوت: طعن إسرائيلى بمدينة يافا

كتب- هاشم الفخراني

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن إسرائيلياً تعرض للطعن من قبل شاب فلسطيني في مدينة يافا الواقعة في شمال إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة، أن حالة الإسرائيلي متوسطة، فيما جرى اعتقال المنفذ، وهو شاب في بداية العشرينيات من العمر.

وأكدت الشرطة، أن الفلسطيني من سكان الضفة الغربية، مشيرة فى ذات السياق أن الإسرائيلي أصيب بعدة طعنات وجروحه متوسطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن العملية نفذت رغم الاستنفار الأمني الكبير للشرطة الإسرائيلية في أكثر من منطقة، فيما تبحث الشرطة الإسرائيلية عن آخرين قد يكونوا ساعدا المنفذ.



