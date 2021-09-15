وزير الخارجية الروسى يؤكد استعداد بلاده لتعزيز الحوار مع "الناتو"

أ ش أ

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن موسكو مستعدة لتعزيز الحوار مع الناتو، لكن يجب ألا يكون الحوار عاطفيًا، بل ينبغي أن يكون حوارًا مهنيًا.

ونسبت وكالة أنباء "تاس" الروسية إلى لافروف قوله للصحفيين - عقب الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية ووزراء الدفاع ووزراء مجالس الأمن القومي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في دوشنبه - "نحن مستعدون للتحدث ولكن التحدث بشكل مهني وليس عاطفيًا".

وقال لافروف إن حلف شمال الأطلنطي "الناتو" يسعى حاليًا لإقناع موسكو بالعودة إلى مراجعة وثيقة فيينا بشأن شفافية الأنشطة العسكرية "لجعلها أكثر تداخلاً"، مضيفًا "نقول إن وثيقة فيينا قد أبرمت، وبالمناسبة ننفذها كما كانت نافذة منذ 2011، عندما كانت هناك لحظة توازن معين للقوى بين الاتحاد الروسي وحلف شمال الأطلسي في القارة الأوروبية. كما أن الإجراءات التي تنص عليها الوثيقة كانت تتماشى مع ميزان القوى هذا. بينما يسعى الغرب حاليًا لتشديد عمليات التفتيش. ولسنا مستعدين لذلك لمجرد أن الغرب قام بتغيير هذا التوازن بشكل حاد".

وأشار كبير الدبلوماسيين الروس إلى أنه إذا كان الناتو يريد تحسين وثيقة فيينا، فإن روسيا تقترح العودة "إلى المواقف التي تبناها الجانبان في أواخر التسعينيات وبذلك سيمكن ضمان الثقة في بعضهما البعض بشكل أكثر شفافية".