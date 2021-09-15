اليوم السابع
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الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 09:17 م
أكرم القصاص
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واشنطن تشترط تلقى لقاحات كورونا قبل حصول المهاجرين على الإقامة الدائمة

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 08:24 م
واشنطن تشترط تلقى لقاحات كورونا قبل حصول المهاجرين على الإقامة الدائمة الرئيس الأمريكى جو بايدن
أ ش أ

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قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مطالبة المهاجرين بالتطعيم الكامل ضد فيروس (كورونا) المستجد قبل أن يصبحوا مقيمين دائمين.
ونقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عن بيان لخدمات المواطنة والهجرة الأمريكية جاء فيه "اعتبارًا من الأول من أكتوبر القادم، ستكون هناك حاجة لإثبات التطعيم كجزء من نموذج الفحص الطبي العام الذي يتطلب من المقيمين المحتملين إثبات خلوهم من أي أعراض تجعلهم مرفوضين لأسباب تتعلق بالصحة".
وتطلب الولايات المتحدة بالفعل من الباحثين عن الإقامة الحصول على عدد من التطعيمات الأخرى، بما في ذلك لقاحات الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية وجدري الماء.


جو بايدن

أمريكا

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لقاحات كورونا

فيروس كورونا

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