هبوط 15 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة الأربعاء على رأسها "السياحة"

كتب هانى الحوتى

تراجع 15 قطاعًا ب البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 3.65%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.63%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.03%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.2%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.92%، وهبط قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.86%، 0.8%، على التوالي، ثم قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ ومواد البناء بنسبة 0.79%، 0.78%، على التوالي.

كما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.59%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلمات بنسبة 0.55%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.32%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.31%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.12%، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.83%، 0.74%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 729.864 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 531.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 51.5 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.16%، والعرب على 9.62% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.04% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.95%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 6.8 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 65.2 مليون جنيه، 86.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 84.1 مليون جنيه، 75.5 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34%، ليغلق عند مستوى 11149 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 2429 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 13657 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 4353 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 2849 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 3855 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 4021 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1096 نقطة.

وصعدت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 126 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.