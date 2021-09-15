اليوم السابع
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الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 05:30 م
أكرم القصاص
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نجيب ميقاتى يعرض رؤيته لإنهاء أزمات لبنان خلال لقائه بمفتى لبنان

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 11:51 ص
نجيب ميقاتى يعرض رؤيته لإنهاء أزمات لبنان خلال لقائه بمفتى لبنان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي
أ ش أ

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أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على العلاقة الوثيقة التي تربط رئاسة مجلس الوزراء مع دار الفتوى، مشيرا إلى أن الحكومة لن تكون إلا في خدمة المواطن اللبناني وتطلعاته المستقبلية ليعود لبنان كما كان وأفضل.
 
جاء ذلك خلال لقاء مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في دار الفتوى اليوم، حيث عقد لقاء في مكتب المفتي الخاص ، قبيل اللقاء الموسع في بهو دار الفتوى والذي شارك فيه رئيس المحاكم الشرعية السنية الشيخ محمد عساف وأمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي ومدراء المؤسسات التابعة لدار الفتوى.
 
وعرض رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي رؤيته لإنهاء الأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية المتعددة التي يعانيها الشعب اللبناني، وقال إن الزيارة بروتوكولية.
 
من جهته، أشاد المفتي دريان بالجهود التي بذلها الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة بالتعاون مع المخلصين الحريصين على لبنان وشعبه، مشددا على تعزيز الوحدة الإسلامية والوطنية ،مشيرا إلى أن خيار لبنان كان وسيبقى خيارا وطنيا عربيا بعيدا عن المحاور التي تتناقض مع مصالحه الوطنية.
 
وحث مفتي لبنان رئيس الوزراء على الإسراع في إيجاد الحلول للأزمات التي يعانيها الناس والبدء بالخطوات العملية للنهوض بالدولة ومؤسساتها لاحتضان قضايا الشعب ومتطلباته الحياتية وكل ما له علاقة بتوطيد مكانة الدولة وهيبتها ودورها الراعي لشؤون أبنائها بدون تفريق بين منطقة وأخرى ليسود العدل بين اللبنانيين جميعا.

ميقاتى

لبنان

مفتى لبنان

الحكومة اللبنانية

دار الفتوى

نجيب ميقاتى

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