اليوم السابع
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مقاعد ومظلات أمام معهد الأورام بكورنيش النيل لراحة المرضى.. صور

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 01:18 م
مقاعد ومظلات أمام معهد الأورام بكورنيش النيل لراحة المرضى.. صور محافظة القاهرة تنشر مقاعد ومظلات أمام معهد الأورام
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت الورش الإنتاجية بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة عدد من المظلات والمقاعد، وتم تركيبها أمام معهد الأورام بكورنيش النيل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حرصا على راحة المرضى وذويهم وحفاظا على الشكل الجمالى للمنطقة .
 

وثمن محافظ القاهرة، جهود هيئة النظافة وكوادر ورش الهيئة، حيث تم الانتهاء من تصنيع وتركيب المقاعد بمعرفة الفنيين بالورش الإنتاجية من مختلف التخصصات، مشيرا إلى أن هيئة النظافة تعمل دورا أساسيا فى أعمال التطوير بشوارع المحافظة، حيث تم تطوير جميع الورش والمعدات الخاصة بأقسام الورش الانتاجية، مما يوفر الكثير فى الاعتماد الذاتى على انتاج اعمدة الانارة والأسوار وصناديق القمامة وغيرها.

وتمتلك الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، ورش المعدات الثقيلة على مساحة 5100 م، ويضم ورش إصلاح وورش خدمة ومبنى إدارى ومسجد ومغسلة ومخازن وغرفتى أمن وكهرباء، كما تمتلك الهيئة ورش إنتاجية على مساحة 2.8 فدان، وتضم الورش 325 عاملا و17 قسما، تشمل حدادة ونجارة ولحام وسمكره وسروجية وبراده وترزية وكهرباء ونقاشة ومسبك لتلبية احتياجات الهيئة.

كما تمتلك الهيئة قسم نجارة به أحدث الماكينات لتصنيع غرف نوم وأنتريهات ومكاتب وبرجولات، وقسم الحدادة و ورشة السمكرة والتي تصنع صناديق القمامة بدلا من شرائها.
 

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محافظة القاهرة

معهد الاورام

كورنيش النيل

نظافة القاهرة

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