مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص فى حادث سير ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى طفل مصرعه، وأصيب 5 آخرين بينهم طفلان، فى حادث تصادم توكتوك مع سيارة ميكروباص بعد كمين العلالمة بكيلو اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقى اللواء طارق مشهورـ مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين صادم توكتوك مع سيارة ميكروباص بعد كمين العلالمة بكيلو فى اتجاه القاهرة بدائرة المحافظة، والذي وجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتوجيه رجال المرور لتسيير الحركة.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى مكان الحادث، حيث تبين وجود حالة وفاة لطفل يدعى أحمد عيد علي سنتين، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن المصابين وهم منال هاشم علي 30 سنة، مصابة باشتباه مابعد الارتجاج، علي أحمد علي 10 سنوات مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد علي أحمد 44 سنة، مصاباً بجرح قطعي بفروة الرأس طوله 7سم، ومصطفى إسماعيل سيد 27 سنة، مصاباً باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات، وعلياء أحمد علي 6 سنوات مصابة باشتباه كسر بالساق الأيمن وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية، تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى.