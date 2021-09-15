اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 10:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مد خطوط نقل جديدة.. كل ما تريد معرفته عن النقلة النوعية بمنظومة توفير البوتاجاز

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 09:00 ص
مد خطوط نقل جديدة.. كل ما تريد معرفته عن النقلة النوعية بمنظومة توفير البوتاجاز اسطوانات بوتاجاز ـ أرشيفية
كتبت – مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واكب الاستقرار السياسي والاقتصادي بمصر استقرار في منظومة توفير البوتاجاز والقضاء على كل التحديات التي كانت موجودة قبل خمس سنوات وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بتحقيق نقلة نوعية في هذا النشاط والتي كانت كالتالي..

1-توفير 7 منافذ رئيسية لاستقبال البوتاجاز بالموانئ حالياً منها.

 2- 3 منافذ لاستقبال البوتاجاز على البحر الأبيض المتوسط.

 3-4 منافذ لاستقبال البوتاجاز على البحر الأحمر.

4-زيادة السعة التخزينية بالحقول والموانئ.

5-مد خطوط نقل بوتاجاز جديدة.

6- رفع كفاءة المنشآت ومصانع التعبئة ومراكز التوزيع على مستوى الجمهورية.

7-البدء في تطبيق التحول الرقمي بالمنظومة من خلال إضافة نظام التحكم الذكي في عمليات التعبئة والنقل والتوزيع وكذلك تطبيق نظام الاسكادا لضمان التحكم ورقابة العمليات.


البترول

البوتاجاز

الموانئ البترولية

موانئ استقبال البوتاجاز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسعار النفط تسجل 73.65دولار لبرنت و70.44 دولار للخام الأمريكى

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 02:00 م

ميناء الحمراء البترولي ينجح في استقبال وتداول 82 مليون برميل زيت خام خلال عام

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 11:03 ص

1.5 مليون برميل إجمالي إنتاج حقل بدر -1 خلال 2020/2021

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 11:06 ص

10 معلومات عن توسعات ميناء الحمراء البترولي لزيادة الطاقة الاستيعابية

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 09:00 ص

مذكرة تفاهم مع تويوتا اليابانية لتقييم فرص إنتاج الأمونيا الزرقاء فى مصر

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 01:07 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة