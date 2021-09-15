اليوم السابع
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الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 03:17 م
أكرم القصاص
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مدير الصحة العالمية يدين نقص توزيع لقاحات كورونا فى أفريقيا

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 01:50 م
مدير الصحة العالمية يدين نقص توزيع لقاحات كورونا فى أفريقيا تيدروس أدهانوم جيبريسوس
لندن (أ ش أ)

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أدان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، نقص توزيع لقاحات كوفيد-19 على الدول الأفريقية، وقال تيدروس جيبريسوس - فى كلمته فى مناظرة "استثمر فى أفريقيا" التى عقدت عبر الإنترنت اليوم الأربعاء،  "إن توزيع اللقاحات غير عادل بشكل رهيب، مضيفًا أن العديد من البلدان الأفريقية لا تزال تفتقر إلى الوصول لعدد كاف من اللقاحات ، وأن أقل من 2 % من اللقاحات العالمية تم توزيعها على القارة"- بحسب ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية.
 
وتابع أن منظمة الصحة العالمية تهدف إلى دعم الدول الأفريقية لتطعيم 40 % من سكانها بحلول نهاية العام.
 
وأشار إلى أن الوباء دليل واضح على أنه يجب علينا تعزيز القدرة التصنيعية في أفريقيا للقاحات والمنتجات الطبية الأخرى.. داعيا الشركات إلى بذل كل ما في وسعها لمكافحة الوباء ودعم بناء صناعة اللقاحات والمنتجات الطبية الأخرى في إفريقيا، والسعي للحصول على الدعم لبناء أنظمة صحية أقوى في القارة.
 

 وفى وقت سابق، أفادت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" بأن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في القارة السمراء بلغ 8 ملايين و66 ألف إصابة و204 آلاف وفاة، فيما سجلت إجمالي متعافين 7 ملايين و356 ألف إصابة منذ بدء الجائحة.

وأظهرت أحدث إحصائيات صادرة عن "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" تسجيل نسبة التطعيم 3.18 % من سكان القارة بلقاحات كورونا، فيما بلغت نسبة من تلقى جرعة واحدة 5.12 % من سكان القارة، بينما حصل 2.96 % على جرعتين، كما تم توزيع 70 مليون جرعة لقاح على الدول الأعضاء.

وأوضحت الإحصائيات أن المغرب قام بتحصين 47 % من السكان، بينما سجلت جنوب أفريقيا 24.3 %، وبلغت زيمبابوي 16.5 % في معدلات التطعيم.

وتعتمد أفريقيا على بلدان أخرى في الحصول على 99 % من إمداداتها من اللقاحات، بينما يهدف الاتحاد الأفريقي والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى إنتاج 60 % من اللقاحات داخل القارة بحلول عام 2040، وقد حددت مراكز مكافحة الأمراض رواندا والسنغال وجنوب إفريقيا بوصفها مراكز إقليمية محتملة لتوفير اللقاحات قاريا.

 


الصحه العالميه

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توزيع لقاحات كورونا

كورونا فى افريقيا

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