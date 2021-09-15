اليوم السابع
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الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 02:02 م
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محافظة القاهرة تزيل تعديات على الشارع بحلوان وترفع تراكمات قمامة بالمعصرة

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 01:06 م
محافظة القاهرة تزيل تعديات على الشارع بحلوان وترفع تراكمات قمامة بالمعصرة محافظة القاهرة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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شهد حى حلوان بالقاهرة، اليوم الأربعاء، تنفيذ إزالة تعديات على أملاك الدولة بشارع عمر بن عبد العزيز، ناحية حارة حسن حسام، وهى عبارة عن غرفة بالطوب الأبيض على مساحة 20 مترا تقريبا، وتمت إزالتها حتى سطح الأرض بالتنسيق بين الأجهزة المعنية بحى حلوان والأجهزة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم تحرير محضر إدارى بقسم شرطة حلوان رقم 11609 لسنة 2021، وذلك فى ظل حرص الدولة على إعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد المخالفين وفي إطار إعلان وزارة التنمية المحلية إنطلاق الموجه 18 للقضاء على التعديات على أراضي الدولة .

كما شهد حي البساتين إيقاف أعمال مخالفة تحويل من سكني لتجاري بالدور الأرضى بعمارة رقم 17 مساكن العرائس بمنطقة صقر قريش وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.                    

وفي إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لنواب المحافظ، ورؤساء الأحياء بأن تكون الاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين على رأس أولويات العمل، تلفت محافظة القاهرة شكوى بشأن تراكم القمامة بجوار مدرسة مصر الحرة بالمعصرة .

بالعرض على المحافظ وجه بسرعة التواصل مع أجهزة حى المعصرة التي قامت بالتنسيق مع فرع هيئة النظافه ورفع القمامة وأشجار ضخمة متساقطة.


القاهرة

التعديات على أملاك الدولة

املاك الدوله

اخبار القاهرة

إزالة التعديات فى حلوان

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