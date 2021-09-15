اليوم السابع
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الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 02:20 ص
أكرم القصاص
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مجلس الوزراء السوداني يُجيز تقديرات موازنة العام المالي 2021

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 02:00 ص
مجلس الوزراء السوداني يُجيز تقديرات موازنة العام المالي 2021 حمدوك
(أ .ش. أ)

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 أجاز مجلس الوزراء السوداني، تقديرات الموازنة المعدلة للعام المالي 2021، وأوصى بمراعاة مؤشراتها عند وضع ميزانية 2022.

واستعرض مجلس الوزراء السوداني، في اجتماع أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، تقديرات الموازنة المعدلة للعام 2021، التي قدمها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور جبريل ابراهيم.

وأشار ابراهيم إلى استناد تقديرات الموازنة على مرجعيات تمثلت في أولويات الحكومة للفترة الانتقالية وبرنامج التسهيلات الائتمانية الممتدة والبرنامج الثلاثي للاستقرار والتنمية الاقتصادية 2021-2023، وأهداف التنمية المستدامة ومخرجات مؤتمر سلام جوبا والوثيقة الدستورية.

وأوصى المجلس بضرورة تأهيل وتطوير القطاعات الانتاجية والاستمرار في التوسع في المظلة الضريبية وتنفيذ برنامج ثمرات ودعم التعاونيات وتوفير التمويل لمشروعات التنمية ومتطلبات السلام، بالإضافة إلى مشروعات المياه وتقوية الحوكمة.

 

 

 

 


السودان

الخرطوم

عبد الله حمدوك

الوزراء السوداني

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