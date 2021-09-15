مبيعات الأجانب تهبط بمؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

دفعت مبيعات المتعاملين الأجانب، مؤشرات البورصة المصرية ، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 11185 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 2446 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 13665 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 4367 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 2879 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 3889 نقطة، فيما زاد مؤشر تميز بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 4124 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ مطاحن ومخابز شمال القاهرة، المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العربية للمحابس، المتحدة للإسكان والتعمير، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري 5 آلاف سهم، 987.1 ألف سهم، 2.9 مليون سهم، 250 ألف سهم، 81 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 10 آلاف سهم، 45 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 28514 سهم، 258.8 ألف سهم، على التوالي، واشترى مجلس إدارة شركتي المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري 23270 سهم، 1829 سهم، على التوالي.

كما أعلنت شركة سبيد ميديكال، شراء عدد 500 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، بمتوسط سعر 1.9 جنيه للسهم، بنسبة 0.045%.

في سياق آخر أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، تغطية الاكتتاب في المرحلة الثانية في أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة 73.39%.

في سياق منفصل أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، رفض التظلم المقدم من 3 مرشحين لانتخابات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وهم محمد عبد السلام ومدحت نافع وأحمد سعد.

وفي نفس السياق أعلنت شركة مصر للمقاصة ولإيداع والقيد المركزي، اعتذار كلاً من أحمد عبد الحليم العروسي، وشاهيناز نبيل فودة المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الشركة دورة جديدة.