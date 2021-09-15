ماذا يحدث لجسمك وبشرتك عند تناول الوجبات السريعة؟

كتبت ميرفت رشاد

بدأت الوجبات السريعة كوسيلة للحصول على الراحة، وازدادت شعبيتها فى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى، لكن منذ ذلك الحين أصبحت أحد الأسباب الرئيسية للسمنة وأمراض القلب، ولازالت قائمة الآثار الجانبية لتناول الوجبات السريعة واسعة النطاق وتتضمن زيادة الوزن خاصة فى منطقة البطن، والالتهابات المزمنة، وارتفاع نسبة الكوليسترول الضار، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، فالوجبات السريعة تحتوى على مستويات عالية من السكريات المضافة والدهون المشبعة تجعلنا مدمنين تناولها.

بينما ندرك هذه الصفات غير الصحية للوجبات السريعة، لا تزال هناك بعض الآثار الجانبية الأقل شهرة والتى لا يعرفها الكثير من الناس، وفقا لما ذكره موقع "eatthis".

1- تؤثر على مستويات الأنسولين :

وفقًا لتقرير عام 2018 من المجلة الأمريكية لطب لايف ستايل، يتم امتصاص عناصر الوجبات السريعة فى مجرى الدم بمعدل أسرع بكثير من الأطعمة الأخرى، عندما نأكل شيئًا معالجًا بشكل كبير، فإنه يرسل كمية هائلة من الجلوكوز إلى مجرى الدم على الفور ويخلق ما يعرف باسم الاستجابة السريعة للأنسولين.

وأكد التقرير أن المنتجات التى تحتوى على الكثير من الدقيق الأبيض المعالج، مثل الخبز الأبيض والكعك والمخبوزات المصنعة، تتراكم فى مجرى الدم، خاصة عندما يقترن بالاستجابة السريعة للأنسولين ما يؤدى إلى الإصابة بمرض السكري وأمراض مزمنة أخرى.



2- ظهور الحبوب بالبشرة:

يمكن أن يكون للوجبات السريعة أيضًا تأثير سلبي على بشرتك، وفقًا لتقرير في مجلة التجميل والأمراض الجلدية الاستقصائية، وتم ربط النظام الغذائي للوجبات السريعة والأطعمة المصنعة بزيادة ظهور حب الشباب، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو زيادة نشاط الأنسولين الذي يحدث عند تناول الوجبات السريعة.

من المعروف أن الوجبات السريعة تؤدى إلى المزيد من حب الشباب، لكن أظهرت العديد من الدراسات أنها يمكن أن تؤدي إلى أمراض جلدية أكثر قسوة، على سبيل المثال، وجد تقرير صادر عام 2013 عن الأطفال والمراهقين أن أولئك الذين يتناولون الوجبات السريعة ثلاث مرات في الأسبوع أو أكثر لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بالأكزيما الشديدة.

3- زيادة خطر إصابتك بالأمراض:

ثبت أن الوجبات السريعة تزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة عند تناولها بشكل منتظم، فإن قائمة الآثار الجانبية المحتملة المرتبطة بالأمراض لاستهلاك الوجبات السريعة واسعة النطاق، حيث تتضمن زيادة الوزن في منطقة البطن، والالتهابات المزمنة، وارتفاع نسبة الكوليسترول، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

4- تؤثر على الصحة العقلية

قد يكون للاستهلاك المنتظم للوجبات السريعة تأثير على صحتنا العقلية، حيث وجدت دراسة من المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة أن الأنظمة الغذائية المؤيدة للالتهابات (والتي تشمل الوجبات السريعة) قد ارتبطت بخطر أكبر للإصابة بالاكتئاب، خاصة بالنسبة للنساء وأولئك الذين يندرجون تحت فئة السمنة.

الوجبات السريعة تحتوى على مستويات عالية من الدهون المتحولة والكربوهيدرات المصنعة، من المعروف أن الأحماض الدهنية غير المشبعة تؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية والالتهابات المزمنة وارتفاع نسبة الكوليسترول، وكلها عوامل يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب.