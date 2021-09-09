أطعمة قد تسبب تساقط الشعر.. أبرزها السكريات والوجبات السريعة

فاطمة ياسر

إذا كنت تعاني من تساقط الشعر غير المبرر، إذاً عليك مراجعة الأطعمة المتناولة، لأن العديد من الدراسات الطبية أكد أن لنوعية الطعام دورا كبيرا في تعرض الشخص للإصابة بتساقط الشعر.

ولذا نقدم بعض الأطعمة المسببة لتعرضك لتساقط الشعر وذلك وفقا لموقع " food-ndtv"، ومنها:



الأطعمة الغنية بالسكر



السكريات بشكل عام من الأطعمة المضرة، والتي تزيد من فرص الإصابة بالأمراض في حالة عدم توخي الحذر عند تناولها، ويطلق عليها السم الأبيض، وتزيد من فرص الإصابة بالسمنة ومرض السكر، وأيضا قد تعرضك للإصابة بالصلع، ولذا عليك التقليل من تناولك لهذا النوع من الأطعمة.

الأطعمة النشوية



الدقيق الأبيض والخبز والسكر جميعها أطعمة تتسبب في ارتفاع نسبة السكر بالدم، ولذا تناولها والإكثار منها يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بتساقط الشعر، لأنها قد تتسبب في حدوث اختلالات هرمونية وتعرضك لارتفاع مفاجئ في الأنسولين والأندروجينات التي ترتبط بصيلات الشعر وتؤدي إلى تساقطه.

الإكثار من تناول المشروبات الغازية



تحتوي المشروبات الغازية على مُحلي صناعي يسمى الأسبارتام ، والذي وجد الباحثون أنه يمكن أن يتلف بصيلات الشعر، فإذا كنت تعاني من تساقط الشعر فمن الأفضل أن تتجنب المشروبات الغازية .

الوجبات السريعة



الأطعمة السريعة تحتوي علي الدهون المشبعة والأحادية غير المشبعة، الخطر الكبير الذي يتسبب في الإصابة بالسمنة ويزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنها تزيد من فرص الإصابة بتساقط الشعر، فيمكن للأطعمة الدهنية أن تجعل فروة رأسك دهنية وقد تؤدي إلى انسداد المسام وتصغير بصيلات الشعر وتساقطها.