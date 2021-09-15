للحد من جفاف البشرة.. استخدام واقى الشمس وتناول الماء الحل

فاطمة ياسر

الحصول على بشرة نضرة وخالية من الشوائب وصافية من أبرز الأمور التى تسعى لتحقيقها الكثير من النساء، ففى فصل الصيف والخريف تزداد فرص تعرض البشرة للجفاف نتيجة لتقلبات الطقس.

فعند عدم الاهتمام بالبشرة تزداد فرص الإصابة بالتجاعيد والشحوب، ولذا يجب التعرف على أفضل النصائح للحفاظ على صحة البشرة خالية من الجفاف والمشاكل الأخرى، وذلك وفقا لموقع THE HEALTHY وwebmed.

عند الاستيقاظ من النوم يجب غسل البشرة جيدا بسائل مخصص لنوع بشرتك، ويكون خاليا من الزيوت، وينصح باختيار سائل أو غسول للبشرة غنى بمضادات الأكسدة وفيتامين سى، فهذه العناصر تساهم بشكل كبير فى تقليل فرص الإصابة بالجفاف، وأيضا الحفاظ على نضارة البشرة.

من أهم النصائح للحفاظ على بشرتك هى وضع واقى الشمس قبل التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، فهذه النصيحة تحافظ على البشرة وتقلل فرص ظهور التجاعيد والجفاف.

وأكد التقرير أن 2 لتر من الماء يوميا من الحيل الغذائية الجيدة التى تساهم بشكل كبير فى الحفاظ علي صحة البشرة، وتقليل فرص الإصابة بالجفاف.

وأخيرا نوعية الغذاء المتناول لها دور كبير فى إمداد البشرة بالطاقة والنضارة، لذا عليك الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه، وذلك للحصول على بشرة مضيئة ونضرة وقوية، ولذا يمكنك الاهتمام بالأغذية الغنية بمضادات الأكسدة وفيتامين سى، فيمكنك تناول البرتقال، الخيار والخس والفلفل الألوان، والتوت.