لقطات لغرق السيارات فى مياه الفيضانات بشوارع فرنسا.. فيديو

كتب محمد شعلان

شهدت مناطق جنوب فرنسا، فيضانات عارمة بعد أن غمرت مدنها أمطار كثيفة حولت طرقا وحقولا إلى أنهار وبحيرات، كما أظهرت لقطات جديدة مشاهد الشوارع تغطيها المياه بينما غرقت السيارات فى مياه الفيضانات وسط خلو الشوارع من المارة خوفا من التضرر من آثار الفيضانات الغزيرة، وفق ما نقلت شبكة سكاى نيوز.

وأجلت السلطات الفرنسية مئات الأشخاص جنوبي البلاد بعد أن غمرت الفيضانات العارمة الطرق والحقول في المنطقة.



السيارات غارقة فى الفيضانات



جانب من اضرار الفيضانات فى فرنسا

وأفادت السلطات المحلية - حسبما ذكرت قناة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء - بأنه لم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا في أعقاب هطول الأمطار في منطقة جارد، مشيرة إلى إلحاق الفيضانات أضرارا بالغة للمنازل والبنية التحتية في جميع أنحاء البلدات والقرى الواقعة بين مدينتي نيم ومونبيلييه جنوبي البلاد.



غرق الشوارع فى الفيضانات

وقالت خدمة الطوارئ الإقليمية، إن شخصًا تلقى صعقة برق لكنه نجا، كما انهار سقف متجر بسبب المياه المتدفقة، وتم حشد نحو 800 رجل إطفاء لإنقاذ الأشخاص من خلال مروحيات ووسائل أخرى.

وأغلقت المدارس في جميع أنحاء المنطقة حيث بدأت أعمال التنظيف في بعض البلدان، وكذلك جاري البحث عن شخص أُدرج على قائمة المفقودين أمس.