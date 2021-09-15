اليوم السابع
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أكرم القصاص
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لافروف: روسيا لا تفرض أى شروط على "طالبان" لكنها تراقب كيف ستنفذ وعودها

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 02:35 م
لافروف: روسيا لا تفرض أى شروط على "طالبان" لكنها تراقب كيف ستنفذ وعودها لافروف
وكالات الأنباء

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أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن موسكو لا تفرض أى شروط على حركة طالبان، لكنها تراقب كيف تنفذ الحركة وعودها، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وقال لافروف فى تصريحات خلال زيارته إلى دوشنبه للمشاركة فى اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعى اليوم الأربعاء، إنه "لم يمض ما يكفي من الوقت لإطلاق استنتاجات بشأن حكومة أفغانستان الجديدة".

وتابع أن "لا أحد يستعجل للاعتراف بـ"طالبان"، لكن موسكو تجرى اتصالات مع الحركة بشأن القضايا المتعلقة بإزالة المخاطر على جيرانها في آسيا الوسطى.

وذكر لافروف أن الرئيس الأفغانى السابق أشرف غنى كان قد تلقى دعوة لحضور قمة منظمة شنغهاى للتعاون المقررة غدا الخميس في دوشنبه، "لكن الوضع تغير".

وأشار لافروف إلى أن روسيا لن تتحمل مسؤولية أزمات الهجرة المحتملة الناجمة عن تصرفات الغرب.

 


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