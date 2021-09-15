قرداحى: الحكومة اللبنانية انتهت من إعداد مسودة بيان نيل الثقة

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أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أن اللجنة الحكومية المكلفة بصياغة البيان الوزاري اللازم لنيل الثقة بمجلس النواب انتهت من إعداد مسودة البيان، مؤكدا أنه سيتم عقد اجتماع للحكومة بكامل أعضائها غدا الخميس في قصر الرئاسة ببعبدا؛ لدراسة مسودة البيان، ومناقشة بنوده، وإقراره بشكل نهائي قبل طرحه على مجلس النواب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الجلسة الثالثة للجنة اليوم الأربعاء بمقر السراي الحكومي والتي عقدت برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وحضور أعضاء اللجنة وهم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزراء الإعلام جورج قرداحي والعدل هنري خوري والمالية يوسف خليل والتنمية الادارية نجلا الرياشي والداخلية بسام مولوي والطاقة وليد فياض والثقافة محمد مرتضى والعمل مصطفى بيرم والزراعة عباس الحاج حسن والشؤون الاجتماعية هيكتور حجار والمهجرين عصام شرف الدين وعدد من كبار المسئولين.

وأكد قرداحي أن فور إقرار البيان بشكل نهائي في اجتماع مجلس الوزراء غدا، سيتم إخطار مجلس النواب، ليقوم رئيس المجلس بدعوة النواب لعقد جلسة مخصصة لتقوم الحكومة بعرض بيانها والذي على أساسه تنال الثقة، متوقعا أن تعرض الحكومة بيانها على مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل الذي يبدأ يوم الإثنين القادم.

وفى سياق أخر، نفى قرداحي ما تردد حول وجود خلافات بين الوزراء حول مسودة البيان الوزراي التي تم الانتهاء منها لمناقشتها غدا الخميس في اجتماع للحكومة بكامل أعضائها في قصر الرئاسة ببعبدا لإقرار البيان بصيغته النهائية.

وأكد قرداحي، في تصريحات له بمقر رئاسة الوزراء اللبنانية (السراي الحكومي)، أن هناك تفاهما بين جميع الوزراء ، مشددا على أن الروح الإيجابية تسود جميع الاجتماعات التي تعقدها هذه حكومة.

وأوضح أن هناك عزما على معالجة كل مشاكل لبنان بأقصى سرعة، والأولوية لتأمين الكهرباء للناس والمازوت والبنزين، مشيرا إلى أن البيان الوزاري يمكن الاطلاع عليه بعد إقراره في مجلس الوزراء غدا، مشددا على أن لبنان لم يعد يحتمل تأخير.