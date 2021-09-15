اليوم السابع
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رئيس جامعة عين شمس يترأس الاجتماع الأول لمجلس كلية الآثار.. صور

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 03:54 م
رئيس جامعة عين شمس يترأس الاجتماع الأول لمجلس كلية الآثار.. صور الاجتماع الأول لمجلس كلية الآثار بجامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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عقد مجلس كلية الآثار بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول له، بعد إنشاء الكلية، بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح الدماطى عميد الكلية وزير الآثار السابق، والدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق والمشرف على برنامج ادارة المتاحف والمواقع الأثرية .

كما شهد الاجتماع أعضاء الكلية من الخارج، الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، والدكتور محمد سمير حمزة سفير مصر السابق فى واشنطن، والدكتور حسام طنطاوى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور احمد الشوكى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور نادر عبد الدايم رئيس قسم الآثار الإسلامية، والدكتور على عبد الحليم رئيس قسم الآثار المصرية القديمة.

وأوضح الدكتور ممدوح الدماطى عميد الكلية، وزير الآثار السابق، أن المجلس تناول كل ما يخص الرؤية التطورية لكلية الآثار وكذلك المشاريع الخاصة بالكلية، البرامج المتميزة والبينية مع كليات العلوم، الحاسبات والمعلومات والهندسة بالإضافة إلى الشراكات الدولية مع جامعتى ويسكونسن وجون هوبكنز، مما يجعل الكلية تواكب المتغيرات الحديثة فى الرقمنة والتكنولوجيا بما يليق باسم جامعة عين شمس العريق.

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ممدوح الدماطى

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