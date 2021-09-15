رئيس الكنيسة الإنجيلية يفتتح اليوم كنائس فى المنيا وأسيوط

كتب: محمد الأحمدى

يفتتح رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، مساء اليوم الأربعاء، الكنيسة الإنجيلية بالكوم الأخضر مغاغةبمحافظة المنيا، بعد تجديدها بالكامل، والتي تم تأسيسها عام 1889 وتعد أحد أقدم الكنائس الإنجيلية التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، وذلك بحضور عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية، والسادة أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، والقيادات الدينية والشعبية بالمحافظة.



وفي نفس السياق وبحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يفتتح رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، مساءالخميس الكنيسة الانجيلية بالناصرية-الفتح بمحافظة أسيوط بعد إعادة بنائها بالكامل، ورسامة عدد من الشمامسة والشيوخ من أبناءالكنيسة.







الكنيسة الإنجيلية







الكنيسة من الداخل



كنيسة المنيا





