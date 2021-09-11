الكنيسة الإنجيلية عن إعلان الرئيس 2022 للمجتمع المدنى: رؤية وطنية مخلصة

كتب: محمد الأحمدى

أشاد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عن عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، والاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، كما أكدرئيس الإنجيلية أننا نحقق يومآ بعد يوم مبادئ الدولة المدنية العصرية الحديثة، وكان آخرها اليوم بإعلان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني، والتي نستكمل بها نهضة الدولة المصرية و الجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس الإنجيلية:" تسعى الدولة المصرية منذ ٣٠ يونيو إلى تطبيق رؤية وطنية مخلصة تحقق دولة المواطنة والحقوق، من خلال تكامل العمل بين مؤسسات الدولة الرسمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لبناء قوام حقيقي للتنمية المستدامة، بإصرار ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي بدأت تظهر بشائر مجهوداتها على شرائح المجتمع المصري المختلفة، من خلال مبادراتصندق تحيا مصر، وحياة كريمة.