اليوم السابع
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الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 08:07 م
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تنمية المشروعات الصغيرة بالمنيا: ضخينا 2,6 مليار جنيه لدعم 177 ألف مشروع منذ 2014

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 07:13 م
تنمية المشروعات الصغيرة بالمنيا: ضخينا 2,6 مليار جنيه لدعم 177 ألف مشروع منذ 2014 جهاز تنميه المشروعات
كتب أحمد عرفة

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قال مروان محمد رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمنيا ، إنه منذ أن صدر مؤخرا قانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر ، ومن خلال القانون نستطيع أن نقدم حزمة من الخدمات المالية وغير المالية .

وأضاف رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمنيا ، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه منذ عام 2014 ضخينا أموال بما يقارب 2,6 مليار جنيه  لتمويل 177 ألف مشروع سواء مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر.

وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمنيا ، أنه خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 أغسطس عام 2021 ، تم ضخ 500 مليون جنيه لدعم وتوفير الاحتياجات المالية لـ 14 ألف مشروع سواء مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر.


مروان محمد

جهاز تنميه المشروعات

مشروعات صغيره

اكسترا نيوز

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