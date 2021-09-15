اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تقرير: واشنطن والاتحاد الأوروبى يتفقان على خفض انبعاثات غاز الميثان

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 12:00 ص
تقرير: واشنطن والاتحاد الأوروبى يتفقان على خفض انبعاثات غاز الميثان انبعاثات غاز الميثان
/أ ش أ/

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كشفت تقارير إعلامية، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى سيهدفان إلى خفض انبعاثات الميثان بنسبة 30 % خلال هذا العقد.

وأفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية" أن الميثان من الغازات الدفيئة القوية التى تساهم بشكل كبير فى تغير المناخ ويمكن أن تأتى من الزراعة والنفط والغاز وقطاعات أخرى.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة سوف يتعهدان، فى وقت لاحق من هذا الأسبوع، بخفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30 % بحلول عام 2030، مستشهدة بمسودة اطلعت عليها لما يسمى "بتعهد الميثان العالمي".

وذكرت الخدمة الإخبارية أيضًا أن وثيقة منفصلة تقول إن دولًا من بينها الصين وروسيا والهند والبرازيل والمملكة العربية السعودية وبريطانيا وجنوب إفريقيا يمكن أن تنضم أيضًا إلى التعهد.

ويأتى الاقتراح الذى تم الإبلاغ عنه فى الوقت الذى يتطلع فيه الديمقراطيون الأمريكيون فى الكونجرس إلى معالجة انبعاثات الميثان - على وجه التحديد من قطاع الوقود الأحفوري.

 


الولايات المتحدة

الاتحاد الأوروبى

خفض انبعاثات غاز الميثان

التلوث البيئي

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