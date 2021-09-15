تعرف على فوائد التخلى عن تناول اللحوم.. أبرزها الوقاية من السرطان

ندى سليم

على الرغم أن اللحوم تزود الإنسان بوفرة من البروتين، الذى يعد مصدرًا مهمًا لتوفير الطاقة وتجديد الخلايا داخل الجسم، لكن قرار التخلى عن تناول اللحوم قد يحمل فوائد صحية عديدة.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع Dr health benefits فإن الإفراط فى تناول اللحوم الحمراء والبيضاء، قد يتسبب فى أنواع كثيرة من الأمراض.

فيما يلى.. فوائد التخلى عن تناول اللحوم:

فقدان الوزن

أظهرت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يستهلكون اللحوم أكثر عرضة لزيادة الوزن، وذلك لأن اللحوم قادرة على اكتساب كتلة العضلات من خلال توفير ما يكفى من البروتين، كما أنها تمد الجسم بالدهون، التى تصنف من الدهون المشبعة، ما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة.

لذلك إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن، فمن الأفضل لك التخلص من اللحوم وإمداد حاجتك من البروتين من الخضروات والأطعمة البديلة.

الوقاية من السرطان

كشفت دراسات سابقة أن الأشخاص الذين لم يتناولوا اللحوم بكثرة، أقل عرضة لخطر الإصابة بالسرطان، وبالنسبة للنساء على وجه الخصوص يصبحن أقل عرضة للإصابة بسرطان مثل عنق الرحم والثدى.

خفض ضغط الدم

أوضح الخبراء أن الأشخاص النباتيين يتمتعون بضغط دم طبيعى نسبيًا مقارنة بغيرهم، لأنهم يتناولون كميات أكبر من الفاكهة والخضروات مقارنة باللحوم.

خفض مخاطر الإصابة بمرض السكرى

ذكرت دراسة أمريكية أن تناول اللحوم مرة واحدة فى الأسبوع لأكثر من 17 عامًا يزيد من خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع 2.

تحسين صحة الجهاز الهضمى

سيؤدى استبدال اللحوم بمزيد من الخضار إلى تزويد الأمعاء بالبكتيريا الصحية، كما أنه يساعد على تجنب بعض مشاكل الهضم مثل الإمساك والانتفاخ.

الحفاظ على بشرة صحية

استبدال اللحوم بالمزيد من الخضار والفاكهة سيؤدى بالتأكيد إلى تحسين صحة بشرتك، ويحميك من التجاعيد والنمش وعلامات الشيخوخة الأخرى، حيث تحتوى اللحوم أيضًا على دهون غير مفيدة للبشرة المسببة لحب الشباب، لأنها ستنتج المزيد من الدهون وتزيد من سوء الجلد.