اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات مقتل خفير خاص وإصابة آخر بمدينة 6 أكتوبر

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 11:05 ص
تحريات لكشف ملابسات مقتل خفير خاص وإصابة آخر بمدينة 6 أكتوبر قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجري رجال المباحث تحريات مكثفة، في حادث مقتل خفير خاص، وإصابة شقيقه، "خفير" نتيجة إطلاق النار عليهما بمدينة 6 أكتوبر، وأشارت التحريات أن القتيل والمصاب خلال عملهما في حراسة موقع بناء تحت الإنشاء تعرضا لإطلاق نار، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مقتل خفير خاص وإصابة آخر بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليهما يعملان في حراسة المعدات الخاصة بموقع بناء تحت الإنشاء، وأن مجهول أطلق النار عليهما، مما أسفر عن مقتل أحدهما إصابة آخر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري الاستماع لأقوال المصاب لكشف ملابسات الحادث، وتحديد هوية مرتكب الجريمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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