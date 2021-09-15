اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تحالف دعم الشرعية يعترض طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 12:12 م
تحالف دعم الشرعية يعترض طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها قوات التحالف العربى ـ صورة أرشيفية
أ ش أ

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أكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة، أطلقها الحوثيين باتجاه مطار مدينة أبها الدولي جنوبي السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف قوله "إن انتهاكات جماعة الحوثي جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين"، مؤكدا أنه يتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات الحوثية .

وكانت قد دمرت الدفاعات السعودية، طائرة مسيرة مفخخة ثالثة أطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط، بعدما أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، قبل ساعات عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتا باتجاه خميس مشيط.

وقال إن التصعيد الحوثى عدائى همجى لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، كما أكد أن محاولات الحوثيين إطلاق المسيرات المفخخة تم التصدى لها، مشدداً على اتخاذ إجراءات صارمة لحمايه المدنيين.


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