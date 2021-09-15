اليوم السابع
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تجديد وحدة الرعاية المركزية بمستشفى مصر للطيران.. صور

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 10:23 ص
تجديد وحدة الرعاية المركزية بمستشفى مصر للطيران.. صور وحدة الرعاية المركزية بمستشفي مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل

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صرح الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، أنه تم الانتهاء من تجديد وحدة الرعاية المركزية (للباطنة والسكتة الدماغية) بمستشفى مصر للطيران، والتي تستخدم حاليًا كوحدة رعاية مركزة للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران بتقديم كافة الرعاية الطبية للعاملين بقطاع الطيران المدني وأسرهم.
 
يقوم بالإشراف الفني علي الوحدة عدد من الأطباء الأساتذة الاستشاريين الحاصلين على أعلى الدرجات العلمية من جامعة عين شمس، كما أن الوحدة مجهزة بعدد 9 أجهزة تنفس صناعى، مع وجود جهاز متنقل للغسيل الكلوى، بالإضافة إلى احتوائها على 14 سريرا.
 
تضم وحدة العناية المركزة عدد 8 أخصائيين من الحاصلين علي ماچيستير فى الحالات الحرجة، و30 فردا من أفراد التمريض الذين تلقوا الدورات التدريبية المختلفة لتقديم أفضل خدمة للمرضى، وسرعة التعامل مع الحالات الحرجة.
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