اليوم السابع
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تجديد حبس متهمين بالنصب على عامل بأسلوب انتحال الصفة فى المرج 15 يوما

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 12:43 م
تجديد حبس متهمين بالنصب على عامل بأسلوب انتحال الصفة فى المرج 15 يوما كلابش - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالنصب على أحد المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ تجمع عدد من المواطنين وباستبيان الأمر، تبين قيام شخصين لهما معلومات جنائية ومقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية بالنصب على عامل بإحدى المحال بدائرة القسم، حال تواجده بالمحل عمله مدعيان عملهما بإحدى الجهات الحكومية، واستيلائهما منه على مبلغ مالى.
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على (المبلغ المالى المُستولى عليه- عدد 4 كارنيهات منسوبة لجهات مختلفة)، بمواجهتهما بما جاء بأقوال المُبلغ وما أسفر عنه الضبط، اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب "انتحال الصفة" باستخدام المضبوطات بحوزتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

 
 

 


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