تجديد حبس عاطلين كونا عصابة لسرقة المحال التجارية فى شبرا 15 يوما

كتب عبد الله محمود

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح شبرا، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، فى اتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحال التجارية، بدائرة قسم شرطة شبرا، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة شبرا، تلقوا بلاغا من صاحب محل فراشة، كائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة مجموعة من شبكات الكهرباء الخاصة بالحفلات من داخل المحل ملكه .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلان - مقيمان بدائرة القسم) .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات أيداها، كما أقر المتهمان بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من أمام المخازن والمحال التجارية بإسلوب "المغافلة".

واعترفا بارتكاب حادثين سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما الآخر "سيئ النية"، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.