اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 10:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تجديد حبس عاطلين كونا عصابة لسرقة المحال التجارية فى شبرا 15 يوما

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 09:00 م
تجديد حبس عاطلين كونا عصابة لسرقة المحال التجارية فى شبرا 15 يوما سرقة -أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح شبرا، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، فى اتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحال التجارية، بدائرة قسم شرطة شبرا، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وكان ضباط مباحث قسم شرطة شبرا، تلقوا بلاغا من صاحب محل فراشة، كائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة مجموعة من شبكات الكهرباء الخاصة بالحفلات من داخل المحل ملكه .

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلان - مقيمان بدائرة القسم) .

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات أيداها، كما أقر المتهمان بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من أمام المخازن والمحال التجارية بإسلوب "المغافلة".

 

واعترفا بارتكاب حادثين سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما الآخر "سيئ النية"، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


تجديد حبس

تشكيل عصابى

سرقة المحلات

قسم شبرا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة