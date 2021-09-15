تجديد حبس عاطلين بتهمة قتل موظف خلال مشاجرة بالأسلحة النارية فى المرج 15 يوما

كتب عبد الله محمود

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، فى اتهامهما بقتل موظف أثناء وقوفه في شرفة منزله، خلال مشاجرة بين المتهمين وإحدى العائلات في المنطقة، أطلقوا خلالها الأعيرة النارية بشكل عشوائى على الأهالى، أصاب أحد الأعيرة الموظف المجنى عليه، فسقط غارقا في دمائه، ونقل إلى المستشفى لتلقى العلاج وتوفى متأثرا بجراحه، بينما فرا المتهمين.

وكانت تحقيقات النيابة العامة حول واقعة مصرع شخص، بسبب نشوب مشاجرة بين عائلتين استخدمت فيها الأسلحة النارية، كشفت أن الضحية لم يكن ضمن طرفى المشاجرة، وكان واقفا فى شرفة منزله يشاهد المشاجرة التى أطلق خلالها المتهمون الأعيرة النارية بشكل عشوائي على بعضهما، ما أدى إلى إصابة المجنى عليه بطلق ناري في الرأس، سقط على إثرها غارقا فى دمائه، فيما أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس العاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين استخدمت فيها الأسلحة النارية، وسقط خلال المشاجرة ضحية عن طريق الخطأ، أثناء وقوفه فى شرفة منزله يشاهد المشاجرة، حيث أصيب بطلق ناري من أحد طرفى المشاجرة، سقط على إثرها قتيلا.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين استخدمت فيها الأسلحة النارية، وقاموا بتبادل إطلاق النار على بعضهم، وسقط المجنى عليه إثر إصابته بطلق نارى عن طريق الخطأ، وتم ضبط المتهمين والسلاح النارى المستخدم في الواقعة.