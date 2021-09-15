اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 11:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تجديد حبس عاطلين بتهمة قتل موظف خلال مشاجرة بالأسلحة النارية فى المرج 15 يوما

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 10:30 م
تجديد حبس عاطلين بتهمة قتل موظف خلال مشاجرة بالأسلحة النارية فى المرج 15 يوما حبس -أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، فى اتهامهما بقتل موظف أثناء وقوفه في شرفة منزله، خلال مشاجرة بين المتهمين وإحدى العائلات في المنطقة، أطلقوا خلالها الأعيرة النارية بشكل عشوائى على الأهالى، أصاب أحد الأعيرة الموظف المجنى عليه، فسقط غارقا في دمائه، ونقل إلى المستشفى لتلقى العلاج وتوفى متأثرا بجراحه، بينما فرا المتهمين.

 

وكانت تحقيقات النيابة العامة حول واقعة مصرع شخص، بسبب نشوب مشاجرة بين عائلتين استخدمت فيها الأسلحة النارية، كشفت أن الضحية لم يكن ضمن طرفى المشاجرة، وكان واقفا فى شرفة منزله يشاهد المشاجرة التى أطلق خلالها المتهمون الأعيرة النارية بشكل عشوائي على بعضهما، ما أدى إلى إصابة المجنى عليه بطلق ناري في الرأس، سقط على إثرها غارقا فى دمائه، فيما أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس العاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين استخدمت فيها الأسلحة النارية، وسقط خلال المشاجرة ضحية عن طريق الخطأ، أثناء وقوفه فى شرفة منزله يشاهد المشاجرة، حيث أصيب بطلق ناري من أحد طرفى المشاجرة، سقط على إثرها قتيلا.

 

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين استخدمت فيها الأسلحة النارية، وقاموا بتبادل إطلاق النار على بعضهم، وسقط المجنى عليه إثر إصابته بطلق نارى عن طريق الخطأ، وتم ضبط المتهمين والسلاح النارى المستخدم في الواقعة.


قسم المرج

اخبار الحوادث

جرائم قتل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النيابة: قتيل المرج ليس طرفا بالمشاجرة وكان يقف بالشرفة متفرجا

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 07:00 ص

حبس عشيق الزوجة "القتيلة" بالمرج بتهمة الزنا وإخلاء سبيل الزوج ومفاجأة بالتحقيقات

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 11:10 م

التحريات تكشف: قتيل المرج تم التخلص منه بواسطة والدته وشقيقه لسوء سلوكه

الخميس، 06 سبتمبر 2018 11:17 ص

جيران قتيل المرج: مراته قتلته بسبب "مصروف البيت"

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 09:55 ص

بالفيديو والصور .. تفاصيل ماتش اعتزال "طلعت" قتيل المرج.. أصدقاؤه: لم نتوقع أن يرحل صديقنا ويصبح ذكرى.. شهود عيان: المتهم دائم التشاجر مع الأهالى.. والدة المجنى عليه: "عايزة ابنى".. والأهالى يطلبون القصاص

الأحد، 05 فبراير 2017 02:30 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة