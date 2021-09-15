اليوم السابع
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بنك التعمير والإسكان يفتتح 12 مركزا لخدمة كبار العملاء

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 03:17 م
بنك التعمير والإسكان يفتتح 12 مركزا لخدمة كبار العملاء حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان
كتب: مؤنس حواس

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افتتح بنك التعمير والإسكان 12 مكتبا بمختلف فروعه بالقاهرة والمحافظات لخدمة كبار العملاء بالبنك.
 
وشهد الافتتاح حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، حيث قال :" اليوم نعلن افتتاح المركز الأول لبنك التعمير والإسكان "HB رويال "، مضيفا أنه تم بالتوازي فتح 11 فرعا آخرين عن طريق الفيديو كونفرانس في نفس الوقت.
 
وأشار "غانم" إلى أنهم يسعون خلال الفترة المقبلة للوصل إلى 24 فرعا لتقديم هذه الخدمة، موضحًا أن البنك يخدم عملائه عن طريق 100 فرع على مستوي الجمهورية، وسيكون حوالى 25% من الفروع ستقدم خدمة لكبار العملاء.
 
وأوضح "غانم": "نحن نسير بخطة تحول بدأت منذ فترة، حيث نسعى للمنافسة كبنك تجاري، ونسعي لتقديم جمع الخدمات التى يحتاجها الأفراد والشركات، ونحن قادرين على إثبات وجودنا في القطاع المصرفي".
 
فيما قال "وليد مطر" مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية والمناطق، أن البنك يمتلك بالفعل كبار عملاء، وودائعهم تمثل حوالي 38% من إجمالي ودائع محفظة الأفراد في البنك، مضيفا: "قررنا تقديم خدمات مميزة، وأن تكون هناك إدارة مختصة لتقديم خدمات مخصصة لهؤلاء العملاء، والتي ستعمل على استقطاب شريحة جديدة من العملاء، وهي تبدأ من العملاء ذوى أرصدة ودائع أعلى من مليون جنيه".
 
وأضاف أن هؤلاء العملاء سيحصلون على مميزات خاصة مثل مدير حساب محدد له، كما أنهم يمكنهم الحصول على الخدمات من خلال أي فرع من فروع كبار العملاء، فضلا عن المزيد من الخدمات.

بنك التعمير والإسكان

حسن غانم

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير

خدمة كبار العملاء

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