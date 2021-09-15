اليوم السابع
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الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 09:17 م
أكرم القصاص
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بايدن يلتقى رؤساء الشركات الكبرى لمناقشة التطعيم ضد كورونا للقطاع الخاص

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 08:54 م
بايدن يلتقى رؤساء الشركات الكبرى لمناقشة التطعيم ضد كورونا للقطاع الخاص الرئيس الأمريكى جو بايدن
أ ش أ

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قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع كبار المديرين التنفيذيين لعدد من الشركات، بما في ذلك "والت ديزني" و"مايكروسوفت" و"والجرينز بوتس أليانس"؛ لمناقشة متطلبات التطعيم ضد فيروس "كورونا" للقطاع الخاص.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية - في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني - أن الاجتماع يأتي بعد أن كشف البيت الأبيض الأسبوع الماضي عن خطة بايدن الجديدة لمكافحة الوباء التي تتضمن تطعيم موظفي السلطة التنفيذية والمقاولين الذين يتعاملون مع الحكومة الفيدرالية، إضافة إلى دعوة حكام الولايات لفرض لقاحات على المعلمين وتوسيع إمكانية الوصول للاختبار.
وفي السياق نفسه، وصف الرئيس التنفيذي لشركة كولومبيا سبورتسوير، تيم بويل، خطة بايدن بأنها "شيء جيد للغاية".
وأوضحت الصحيفة أن بعض الشركات، بما في ذلك الخطوط الجوية المتحدة وشركة تايسون للأطعمة، تطالب بالفعل جميع الموظفين بالتطعيم ضد فيروس كورونا، بينما يعتزم البعض الآخر اتخاذ مزيد من الإجراءات بعد أن أصدرت الإدارة الأمريكية القاعدة ذات الصلة.
يذكر أن السياسة الجديدة للإدارة الأمريكية بالتطعيم الإلزامي أثارات غضبًا بين عدد من المحافظين الجمهوريين، الذين تعهدوا بمحاربة التفويض.


جو بايدن

أمريكا

كورونا

تطعيمات كورونا

كورونا فى أمريكا

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